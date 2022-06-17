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31 минуту назад

"Полюс" покупает 100%-ную долю золоторудного месторождения Чульбаткан за $140 млн

ТАСС

"Полюс", крупнейший производитель золота в РФ, покупает 100-процентную долю в золоторудном месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае у группы компаний Highland Gold Mining за $140 млн, говорится в сообщении компании.

"Полюс" покупает 100%-ную долю золоторудного месторождения Чульбаткан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Полюс" объявляет о приобретении 100%-ной доли в золоторудном месторождении Чульбаткан у группы компаний Highland Gold Mining. По условиям сделки $140 млн должны быть выплачены денежными средствами при ее закрытии с возможностью последующей корректировки", - уточняется в сообщении.

Компании,
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