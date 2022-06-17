"Полюс" покупает 100%-ную долю золоторудного месторождения Чульбаткан

"Полюс" объявляет о приобретении 100%-ной доли в золоторудном месторождении Чульбаткан у группы компаний Highland Gold Mining. По условиям сделки $140 млн должны быть выплачены денежными средствами при ее закрытии с возможностью последующей корректировки", - уточняется в сообщении.