Путин призвал навсегда отказаться от проверок бизнеса

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), призвал навсегда отказаться от проверок российского бизнеса.
«Нет необходимости проверять всех подряд», – заявил Путин.
«Надо аккуратно подойти к декриминализации экономических составов, к примеру, тех, кто работает без лицензии или аккредитации», – добавил он.
«Нужно пересмотреть составы крупного и особо крупного размеров ущерба при экономических преступлениях. Пересмотреть порог привлечения к уголовной ответственности по таможенным и другим платежам», – призвал президент.
Он также предложил сократить сроки давности по налоговым преступлениям.