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28 минут назад

Путин призвал навсегда отказаться от проверок бизнеса

Деловая газета "Взгляд"

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), призвал навсегда отказаться от проверок российского бизнеса.

Путин призвал навсегда отказаться от проверок бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет необходимости проверять всех подряд», – заявил Путин.

«Надо аккуратно подойти к декриминализации экономических составов, к примеру, тех, кто работает без лицензии или аккредитации», – добавил он.

«Нужно пересмотреть составы крупного и особо крупного размеров ущерба при экономических преступлениях. Пересмотреть порог привлечения к уголовной ответственности по таможенным и другим платежам», – призвал президент.

Он также предложил сократить сроки давности по налоговым преступлениям.

Компании,Владимир Путин,
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