"Промомед" на ПМЭФ договорилась с вузами о подготовке кадров

Компания "Промомед" договорилась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о подготовке кадров и совместных научных исследованиях с Российским химико-технологическим университетом (РХТУ), Московским государственным медико-стоматологическим университетом (МГМСУ, "Третий мед"), Санкт-Петербургским государственным химико-фармацевтическим университетом (СПГХФУ) и Мордовским госуниверситетом. Об этом говорится в подписанных сторонами соглашениях, предоставленных компанией в пятницу ТАСС.

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В документах отмечается, что они приняты "с целью сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных кадров для отечественной фармацевтической промышленности" и направлены на реализацию госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" в части создания дополнительных высокотехнологичных рабочих мест, требующих высококвалифицированных работников.

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Соглашение с МГМСУ предполагает заключение между вузом и "Промомедом" договоров платного обучения студентов, направляемых компанией в университет. Здесь будут учить медицинской кибернетике и фармации, проводить совместные исследования в области разработки новых лекарственных средств. В РХТУ в сотрудничестве с компанией будут готовить специалистов по биотехнологии и фармацевтической биотехнологии, вести биотехнологические исследования. Третьей стороной соглашения выступил Менделеевский инжиниринговый центр, входящий в структуру РХТУ.

В соглашении с СПГХФУ, которое заключил принадлежащий "Промомеду" Саранский завод медицинских препаратов "Биохимик", фигурируют бакалавриат и магистратура по химической технологии и биотехнологии, специалитет по фармации, аспирантура по органической химии, фармакологии и клинической фармакологии, биотехнологии, промышленной фармации и технологии получения лекарств, фармацевтической химии и фармакогнозии. В петербургском вузе будут проводиться совместные научные исследования в области создания лекарственных и биоактивных веществ.

Соглашение с Мордовским университетом касается бакалавриата и магистратуры по химической технологии и биотехнологии, специалитета по фармации, аспирантуры по аналитической химии, органической химии, фармакологии и клинической фармакологии. Здесь также планируют совместные научные исследования по созданию лекарственных и биоактивных веществ.

Группа компаний "Промомед" известна как первый производитель, зарегистрировавший в России 12 ноября 2021 года препарат от коронавируса - "Арепливир". Основная производственная площадка расположена в Саранске (Мордовия). В портфеле компании более 250 наименований лекарственных препаратов, в том числе для лечения коронавируса и его осложнений (помимо "Арепливира" это "Эсперавир", "Энопарин", "Радамин виро" и др.).

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