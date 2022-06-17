На ПМЭФ обсудили развитие российских креативных индустрий. К ним относят дизайн, музыку, моду, архитектуру, разработку программного обеспечения и другие сферы. Креативный бизнес возникает на стыке творчества и предпринимательства. Уже к 2024 году, по прогнозу Центра стратегических разработок, процент креативных индустрий в национальном ВВП вырастет до 8,5%. О том, какие новые возможности появились в индустрии креативного бизнеса, рассказала Авторадио заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Форума креативного бизнеса Елена Маринина:
«Сейчас можно придумывать что-то совершенно новое, потому что возникло не паханное поле для новых инициатив и новых бизнесов. Новый бизнес - это всегда креатив. Сейчас мы обсуждаем такие темы, как масштабирование российских идей, импортозамещение, создание новых возможностей в экономике. Опять же, новые возможности должны быть связаны с творчеством, потому что творчество - это то, что гармонизирует экономику, гармонизирует вообще человеческую жизнь, делает её эргономичной, экологичной и более счастливой».
Обсуждают на экономическом форуме и интернет-будущее. Сейчас на рынке появляется множество площадок. Одна из них - Yappy. Это не второй TikTok, у этих социальных сетей слишком разная философия. Об этом заявил генеральный директор Газпром-Медиа Холдинга Александр Жаров. Он добавил, что совсем скоро у Yappy появятся чат и возможность оставлять комментарии. Ещё одна растущая платформа - онлайн-кинотеатр Premier. План на следующий год – по две премьеры в месяц, рассказал Жаров.