На ПМЭФ обсудили развитие российских креативных индустрий

«Сейчас можно придумывать что-то совершенно новое, потому что возникло не паханное поле для новых инициатив и новых бизнесов. Новый бизнес - это всегда креатив. Сейчас мы обсуждаем такие темы, как масштабирование российских идей, импортозамещение, создание новых возможностей в экономике. Опять же, новые возможности должны быть связаны с творчеством, потому что творчество - это то, что гармонизирует экономику, гармонизирует вообще человеческую жизнь, делает её эргономичной, экологичной и более счастливой».