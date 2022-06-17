"Ростелеком" прокомментировал слухи о дефиците телеком-оборудования

"Она (налоговая проверка - прим. ТАСС) не является для нас большой проблемой, но конечно, мы являемся крупным подрядчиком государства, у нас все время идут проверки контролирующих органов. Налоговая служба прошла колоссальный путь. Теперь все дистанционно. Для нас это не является чувствительной зоной, которая мешает развиваться. Если их станет совсем мало или не станет совсем - будет хорошо", - сказал Осеевский.