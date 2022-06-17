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44 минуты назад

"Ростелеком" не испытывает дефицита телеком-оборудования

ТАСС

"Ростелеком" не испытывает дефицита телеком-оборудования, в частности, серверов, запасов хватит на несколько лет. Об этом в кулуарах ПМЭФ сообщил журналистам президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Ростелеком" прокомментировал слухи о дефиците телеком-оборудования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы чувствуем себя уверенно в горизонте нескольких лет. Серверов, конечно, нужно много, потому что рынок хранения и обработки информации растет, но наши российские основные производители, как компания Yadro, Various, они уже своевременно купили запас комплектующих, поэтому никакого дефицита нет", - пояснил Осеевский.

Развитие компании

Налоговые проверки не являются преградой для развития "Ростелекома", рассказал Осеевский.

"Она (налоговая проверка - прим. ТАСС) не является для нас большой проблемой, но конечно, мы являемся крупным подрядчиком государства, у нас все время идут проверки контролирующих органов. Налоговая служба прошла колоссальный путь. Теперь все дистанционно. Для нас это не является чувствительной зоной, которая мешает развиваться. Если их станет совсем мало или не станет совсем - будет хорошо", - сказал Осеевский.

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