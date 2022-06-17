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58 минут назад

Приложение Газпромбанка стало временно недоступно в App Store

ТАССиещё 1

Мобильное приложение Газпромбанка (ГПБ) в пятницу оказалось недоступно в App Store.

Приложение Газпромбанка стало недоступно в App Store
Фото: пресс-служба Газпромбанкапресс-служба Газпромбанка

В Google Play и Huawei AppGallery никаких изменений нет, сообщается в официальном Telegram-канале банка.

"Наше приложение сегодня вечером оказалось недоступно в App Store. Сейчас мы активно прорабатываем альтернативные варианты, чтобы в скором времени восстановить его работоспособность", - говорится в сообщении.

Газпромбанк также добавил, что у клиентов с последней версией приложения не возникнет проблем с его работой. Удалять приложение не рекомендуется, так как скачать его снова пока не получится.

Приложение Газпромбанк Инвестиции доступно в App Store, уточнил банк.

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