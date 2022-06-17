Приложение Газпромбанка стало недоступно в App Store

"Наше приложение сегодня вечером оказалось недоступно в App Store. Сейчас мы активно прорабатываем альтернативные варианты, чтобы в скором времени восстановить его работоспособность", - говорится в сообщении.

Газпромбанк также добавил, что у клиентов с последней версией приложения не возникнет проблем с его работой. Удалять приложение не рекомендуется, так как скачать его снова пока не получится.