Росприроднадзор составил антирейтинг компаний России

"Он составлен. Мы обсудили с РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей - прим. ТАСС), показали им методику. Они с ней не согласны. У нас идет бурное обсуждение. Сейчас делать подножку собственному бизнесу в виде антирейтинга не хочется", - рассказала она.