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1 час назад

Росприроднадзор составил антирейтинг компаний России

ТАСС

Росприроднадзор составил антирейтинг российских компаний, однако пока что он не будет обнародован. Ведомство не хочет "делать подножку" бизнесу в условиях санкционного давления, заявила глава ведомства Светлана Радионова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Росприроднадзор составил антирейтинг компаний России
Фото: ТАССТАСС

"Он составлен. Мы обсудили с РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей - прим. ТАСС), показали им методику. Они с ней не согласны. У нас идет бурное обсуждение. Сейчас делать подножку собственному бизнесу в виде антирейтинга не хочется", - рассказала она.

По словам Радионовой, этот антирейтинг выступает в качестве "козыря" ведомства. Он будет представлен в случае активных заявлений компаний о приверженности ESG-повестке либо при нарушениях и возникновении конфликтов.

"Если вернется виток пустых разговоров и обещаний вокруг ESG, то мы, конечно, всем покажем, что мы думаем. Мы достаточно уверены в своей методике", - пояснила она.

Компании,ПМЭФ-2022,Росприроднадзор,Российский союз промышленников и предпринимателей,
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