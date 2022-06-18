Росприроднадзор составил антирейтинг компаний России

Росприроднадзор составил антирейтинг российских компаний, однако пока что он не будет обнародован. Ведомство не хочет "делать подножку" бизнесу в условиях санкционного давления, заявила глава ведомства Светлана Радионова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Он составлен. Мы обсудили с РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей - прим. ТАСС), показали им методику. Они с ней не согласны. У нас идет бурное обсуждение. Сейчас делать подножку собственному бизнесу в виде антирейтинга не хочется", - рассказала она.
По словам Радионовой, этот антирейтинг выступает в качестве "козыря" ведомства. Он будет представлен в случае активных заявлений компаний о приверженности ESG-повестке либо при нарушениях и возникновении конфликтов.
"Если вернется виток пустых разговоров и обещаний вокруг ESG, то мы, конечно, всем покажем, что мы думаем. Мы достаточно уверены в своей методике", - пояснила она.