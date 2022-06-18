Венесуэла подготовила к отправке в Европу нефть объемом 650 тысяч баррелей, груз застрахован итальянской компанией Eni. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на центр анализа данных и инфраструктуры финансовых рынков Refinitiv Eikon.

По данным агентства, это первый за два года экспорт сырой нефти в Европу из Венесуэлы, находящейся под санкциями США. Второй танкер уже направляется в Венесуэлу, его планируют загрузить в этом месяце партией нефти объемом 2 миллиона баррелей.

Часть груза могут продать испанской компании Repsol.