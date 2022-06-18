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1 час назад

Венесуэла подготовила первую партию нефти для Европы

Lenta.ru

Венесуэла подготовила к отправке в Европу нефть объемом 650 тысяч баррелей, груз застрахован итальянской компанией Eni. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на центр анализа данных и инфраструктуры финансовых рынков Refinitiv Eikon.

По данным агентства, это первый за два года экспорт сырой нефти в Европу из Венесуэлы, находящейся под санкциями США. Второй танкер уже направляется в Венесуэлу, его планируют загрузить в этом месяце партией нефти объемом 2 миллиона баррелей.

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Часть груза могут продать испанской компании Repsol.

В июне Государственный департамент США дал разрешение двум компаниям, итальянской Eni и испанской Repsol, поставлять нефть из Венесуэлы в Европу. Решение было принято на фоне ограничений на поставки нефти из России, принятых Европейским союзом (ЕС). Госдеп позволили двум компаниям перевозить в Европу венесуэльскую нефть в обмен на непогашенные долги Каракаса и вычеты из издержек по дивидендам.

Компании,Видео,Госдеп США,ЕС,
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