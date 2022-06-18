Венесуэла подготовила к отправке в Европу нефть объемом 650 тысяч баррелей, груз застрахован итальянской компанией Eni. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на центр анализа данных и инфраструктуры финансовых рынков Refinitiv Eikon.
По данным агентства, это первый за два года экспорт сырой нефти в Европу из Венесуэлы, находящейся под санкциями США. Второй танкер уже направляется в Венесуэлу, его планируют загрузить в этом месяце партией нефти объемом 2 миллиона баррелей.
Часть груза могут продать испанской компании Repsol.
В июне Государственный департамент США дал разрешение двум компаниям, итальянской Eni и испанской Repsol, поставлять нефть из Венесуэлы в Европу. Решение было принято на фоне ограничений на поставки нефти из России, принятых Европейским союзом (ЕС). Госдеп позволили двум компаниям перевозить в Европу венесуэльскую нефть в обмен на непогашенные долги Каракаса и вычеты из издержек по дивидендам.