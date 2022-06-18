Sony предрекли банкротство в России

Главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в телеграм-канале Mobile-Review.com допустил, что японская Sony может объявить себя банкротом в России.

Днем 16 июня стало известно, что Петушинский райсуд обязал АО «Сони Электроникс» заменить Sony PlayStation 5 Digital Edition истца на версию с приводом в течение недели. В случае несовершения с компании взыщут 500 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда, что в месяц составит 15 тыс. руб.

Муртазин отметил, что фактически консоль без физического привода стала бесполезной после того, как Sony запретила доступ к PS Store.

«Что дальше? Число таких исковых заявлений будет расти. Скорее всего, Sony в конечном итоге объявят себя банкротом в России, по аналогии с Google», — написал эксперт.