Газпром сообщил об остановке поставок газа по «Турецкому потоку»

«Газпром» заявил, что поставки газа по «Турецкому каналу» временно прекратятся с 21 по 28 июня. Об этом сообщили РИА Новости.
Остановка поставок будет связана с плановым техобслуживанием.
«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — говорится в сообщении официального Telegram-канала «Газпрома».
Также сообщается, что приостановка транспортировки газа была заблаговременно согласована всеми заинтересованными сторонами.