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2 часа назад

Газпром сообщил об остановке поставок газа по «Турецкому потоку»

Lenta.ru

«Газпром» заявил, что поставки газа по «Турецкому каналу» временно прекратятся с 21 по 28 июня. Об этом сообщили РИА Новости.

Остановка поставок будет связана с плановым техобслуживанием.

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — говорится в сообщении официального Telegram-канала «Газпрома».

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Также сообщается, что приостановка транспортировки газа была заблаговременно согласована всеми заинтересованными сторонами.

Компании,Видео,Газпром,
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