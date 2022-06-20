«Газпром» отказался наращивать экспорт в Европу через Украину

Российская газовая компания «Газпром» на аукционе 20 июня не стал наращивать экспорт газа в Европу в июле через Украину по основному газопроводу «Ямал-Европа», пишет Bloomberg со ссылкой на данные платформ RBP.

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Издание сообщает, что «Газпром» отказался от предложения «Оператора ГТС Украины» о резервировании дополнительных транзитных мощностей в размере 15 миллионов кубометров в сутки, чтобы компенсировать сокращение объемов газа по трубопроводу «Северный поток». Согласно прогнозам Bloomberg, поставки топлива в июле могут сократиться еще больше, поскольку газопровод будет полностью остановлен на несколько дней из-за ежегодных технических работ.

«Газпром» еще может забронировать дополнительный мощности через газораспределительную станцию «Суджа», чтобы нарастить поставки в Европу, однако в этом случае транзит газа через Украину должен быть оплачен. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Вторая станция, «Сохрановка», не используется для прокачки газа с мая, поскольку украинская сторона отклонила заявку.

С середины июля объемы газа, идущего в Европу из России, резко упали. «Газпром» объяснил это ремонтом газовых турбин бренда Siemens. Суточная производительность с 16 июня сократилась на 40 процентов, до 67 миллионов кубометров в сутки.