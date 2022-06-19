Нефтяной компании Petroecuador пришлось объявить о форс-мажоре

Государственной нефтяной компания Эквадора Petroecuador пришлось объявлять форс-мажор на фоне происходящих протестов против социальной и экономической политики властей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предприятие.

Утверждается, что после того, как протестующие проникли на нефтяные месторождения, их действия сказались на добыче. В результате руководству государственной организации пришлось объявлять форс-мажорные обстоятельства для своих секторов разведки и остальных процессов на производстве.