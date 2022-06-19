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58 минут назад

Нефтяной компании Эквадора Petroecuador пришлось объявить о форс-мажоре из-за протестов

Газета.Ru

Государственной нефтяной компания Эквадора Petroecuador пришлось объявлять форс-мажор на фоне происходящих протестов против социальной и экономической политики властей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предприятие.

Нефтяной компании Petroecuador пришлось объявить о форс-мажоре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утверждается, что после того, как протестующие проникли на нефтяные месторождения, их действия сказались на добыче. В результате руководству государственной организации пришлось объявлять форс-мажорные обстоятельства для своих секторов разведки и остальных процессов на производстве.

«Мы работаем совместно с Агентством по регулированию и контролю за энергетикой и Petroecuador, чтобы скоординировать действия по обеспечению поставок...», — добавили в министерстве энергетики и горнодобывающей промышленности Эквадора.

В настоящий момент примерные сроки возобновления полноценной работы Petroecuador не приводятся.

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