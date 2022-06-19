Стало известно об уходе Mango из России

Испанская компания одежды Mango решила отдать свои магазины во франчайзинг и закрыть "прямой бизнес" в России. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на источники в компании.

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«Группа достигла соглашения с несколькими своими франчайзинговыми партнерами о передаче им бизнеса в России, где она уже приостановила продажи в магазинах и онлайн», - пишет издание.

Отмечается, что компания начала продавать свои магазины. Этот процесс будет осуществляться постепенно и путем переговоров с каждым из партнеров в РФ.

«На следующей неделе будут сданы первые две точки продаж, за которыми, как ожидается, в период с июня по июль последуют еще 22, пока компания продолжает переговоры, «чтобы найти лучший вариант для своих сотрудников и партнеров в стране», - отмечает La Vanguardia.

Рабочие места 800 сотрудников будут сохранены.

Россия была одним из основных рынков для Mango. В конце 2021 года чистая операционная прибыль (EBIT) Mango в РФ составляла 8%.