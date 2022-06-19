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31 минуту назад

Глава Eni: есть надежда ограничить поставки газа из России

Майк Габриелян

Италия сможет пережить следующую зиму, несмотря на сокращение поставок газа из России. Об этом заявил глава нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци, сообщает ANSA.

По его словам, сейчас стране не хватает около 30 миллионов кубометров российского газа в сутки. Однако предложение по газу от внешнего рынка превышает спрос на 40 млн кубометров.

В частности, Дескальци выделил увеличение поставок газа из Алжира:

«Алжирский газ по контрактам, которые мы подписали, увеличился более чем вдвое: на данный момент алжирцы поставляют 64 миллиона кубометров по трубам, 4 миллиона по сжиженному газу».

Исходя из этого глава Eni считает, что «есть надежда ограничить» поставки из России.

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«Если бы они прекратили поставки сейчас, мы были бы не готовы. Будем готовиться к зиме 2022-23. Есть надежда, что российский поток все-таки удастся ограничить», - сказал он.

Дескальци отметил, что запасы газа уже находятся на уровне 54%, надо «форсировать приход газа из других стран». При этом «наверняка будет режим повышенной готовности и какие-то ограничения».

«Но в любом случае у нас есть диверсификация, которая даст нам перезимовать. Это точно» — заверил Дескальци.

На этой неделе стало известно, что власти Италии рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за проблем с поставками российского газа.

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