Крупнейшие российские маркетплейсы, в частности «Яндекс Маркет» и Ozon, стремятся наладить продажу брендов, чьи владельцы временно или окончательно остановили работу в России. Так, они решили заняться параллельным импортом самостоятельно, сообщает «Коммерсант».

Некоторые компании даже планируют начать ввоз «тяжелого люкса». Издание заметило несколько связанных с международными закупками вакансий, размещенных «Яндекс Маркетом». В компании заявили, что ищут новые каналы поставок. В частности, речь идет о бытовой технике, электроинструментах, электронике, товарах для здоровья. Также они занимаются развитием прямого импорта, начатого еще до украинского кризиса.

По словам близкого к «Яндексу» источника, фирма создает отдельное подразделение для ввоза продукции в рамках параллельного импорта. На складах ее маркетплейса уже имеются первые партии товаров ушедших из России иностранных брендов электроники и бытовой техники: посудомоечных машин, духовых шкафов, варочных панелей и видеокарт.

Управляющий директор онлайн-ретейлера Ozon Сергей Беляков указал на планы компании самостоятельно заняться поставками по параллельному импорту. В дальнейшем на площадке могут появиться и товары люксовых брендов холдингов LVMH (владелец торговых марок Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain и других) и Kering (бренды Balenciaga, Gucci, Yves Saint Laurent и другие).

«Из-за строгих правил люксовых брендов многие коллекции в России в принципе не продавались, другие товары не были представлены на крупных онлайн-платформах. Однако легализованная весной процедура параллельного импорта позволяет избежать подобных ограничений со стороны брендов и прежде всего силами продавцов расширить такой ассортимент», — подчеркнул Беляков.