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27 минут назад

На российском коньячном рынке началось перераспределение сил

Лера Букина

Некоторым производителям коньяка пришлось сократить выпуск этого напитка на фоне геополитического кризиса. Об этом сообщает «Коммерсант».

На российском коньячном рынке началось перераспределение сил
Фото: ТАССТАСС

В частности, калининградский завод «Альянс-1892» за первые пять месяцев 2022 года сократил показатели на 12% год к году, опустившись с первого на третье место в рейтинге крупнейших производителей. «Альянс-1892» занимается выпуском коньяков «Старый Кёнигсберг» и «Трофейный».

Теперь первую стручку в списке занимает группа компаний «Алвиса» (владеет марками «Старейшина» и «Киновский»). На второй строчке — Beluga Group (коньяки «Бастион», «Золотой резерв»). Она нарастила производство на 34%.

В целом выпуск этого алкоголя за пять месяцев увеличился на 16% в сравнении с прошлым годом.

Ранее президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов не исключил дефицита российских вин в Новый год. Специалист подчеркнул, что в настоящее время на рынке наблюдается повышенный спрос как на тихие, так и на игристые российские вина. Это обусловлено нехваткой зарубежных вин в магазинах и их подорожанием.

После начала спецоперации России на Украине некоторые дистрибьюторы алкогольной продукции были вынуждены на короткий период остановить поставки из-за обвала курса рубля. Кроме того, о временной приостановке работы на алкогольном рынке России сообщили такие компании, как Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys и др.), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited) и Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat).

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