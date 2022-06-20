На российском коньячном рынке началось перераспределение сил

Некоторым производителям коньяка пришлось сократить выпуск этого напитка на фоне геополитического кризиса. Об этом сообщает «Коммерсант».

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В частности, калининградский завод «Альянс-1892» за первые пять месяцев 2022 года сократил показатели на 12% год к году, опустившись с первого на третье место в рейтинге крупнейших производителей. «Альянс-1892» занимается выпуском коньяков «Старый Кёнигсберг» и «Трофейный».

Теперь первую стручку в списке занимает группа компаний «Алвиса» (владеет марками «Старейшина» и «Киновский»). На второй строчке — Beluga Group (коньяки «Бастион», «Золотой резерв»). Она нарастила производство на 34%.

В целом выпуск этого алкоголя за пять месяцев увеличился на 16% в сравнении с прошлым годом.

Ранее президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов не исключил дефицита российских вин в Новый год. Специалист подчеркнул, что в настоящее время на рынке наблюдается повышенный спрос как на тихие, так и на игристые российские вина. Это обусловлено нехваткой зарубежных вин в магазинах и их подорожанием.