Эксперты назвали замену западным стройматериалам в России

Товары из Турции и Китая лидируют на российском рынке стройматериалов для отделки жилых и коммерческих помещений. Продукция из этих стран может заменить ушедшие из России западные материалы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на архитектурное бюро UNKCI.

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Эти страны всегда были в числе основных поставщиков товаров для отделки, однако теперь производители попытаются занять большую долю на рынке, отмечают специалисты.

По мнению руководителя архитектурного бюро UNKCI Николая Миловидова, у материалов из Турции больше шансов существенно увеличить долю присутствия в России из-за недоверия россиян к товарам из Китая. При этом специалист указал на то, что продукция из Китая изначально имеет преимущество в сегменте масс-маркет: на российском рынке уже давно представлены недорогие товары, разнообразные по цвету и фактуре. Турецкие товары считаются качественными, но слишком высокими в цене.

Миловидов отметил и другой фактор - географическое расположение и удобство поставки. По словам специалиста, представление китайских товаров традиционно усиливается по мере приближения к Дальнему Востоку, а турецкая продукция больше представлена в европейской части России.

«Таким образом, в ближайшее время на рынке отделочных материалов мы можем увидеть чуть ли не равно пропорциональное по весу разделение. В тоже время наметится и другая тенденция: при закупках профессиональными генподрядчиками предпочтение может отдаваться материалам из Турции, а розничным покупателем, исключительно в силу ценообразования — продукции из Китая», — подчеркнул Миловидов.