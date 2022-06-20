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1 час назад

Эксперты назвали замену западным стройматериалам в России

Лера Букина

Товары из Турции и Китая лидируют на российском рынке стройматериалов для отделки жилых и коммерческих помещений. Продукция из этих стран может заменить ушедшие из России западные материалы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на архитектурное бюро UNKCI.

Эксперты назвали замену западным стройматериалам в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эти страны всегда были в числе основных поставщиков товаров для отделки, однако теперь производители попытаются занять большую долю на рынке, отмечают специалисты.

По мнению руководителя архитектурного бюро UNKCI Николая Миловидова, у материалов из Турции больше шансов существенно увеличить долю присутствия в России из-за недоверия россиян к товарам из Китая. При этом специалист указал на то, что продукция из Китая изначально имеет преимущество в сегменте масс-маркет: на российском рынке уже давно представлены недорогие товары, разнообразные по цвету и фактуре. Турецкие товары считаются качественными, но слишком высокими в цене.

Миловидов отметил и другой фактор - географическое расположение и удобство поставки. По словам специалиста, представление китайских товаров традиционно усиливается по мере приближения к Дальнему Востоку, а турецкая продукция больше представлена в европейской части России.

«Таким образом, в ближайшее время на рынке отделочных материалов мы можем увидеть чуть ли не равно пропорциональное по весу разделение. В тоже время наметится и другая тенденция: при закупках профессиональными генподрядчиками предпочтение может отдаваться материалам из Турции, а розничным покупателем, исключительно в силу ценообразования — продукции из Китая», — подчеркнул Миловидов.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов заявил изданию Life, что в целом стоимость стройматериалов сейчас более-менее стабильная. Он считает маловероятным сильное повышение цен в дальнейшем. Особенно это касается товаров отечественного производства, отметил эксперт.

Компании,Михаил Оганезов,Total,
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