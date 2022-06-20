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51 минуту назад

Российский бизнес освободят от большинства проверок

Мария Иванова

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что с 2023 года российские компании будут освобождены от большинства проверок. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский бизнес освободят от большинства проверок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Григоренко заявил, что в 2023 году правительство продолжит реформировать контрольно-надзорную сферу.

В 2022 году в РФ действует мораторий на приведение большинства проверок бизнеса.

Когда срок действия моратория закончится, большинство проверок перестанут проводить на постоянной основе (если работа бизнеса не связана с высокими рисками причинения вреда).

«Это позволит с начала 2023 года полностью освободить бизнес с низкими рисками от административной нагрузки в виде проверок», - заявил вице-премьер.

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин предложил освободить от проверок компании, работа которых не связана с высокими рисками для здоровья и жизни людей.

Путин заявил, что количество проверок в этом году снизилось в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а нарушений со стороны бизнеса стало меньше.

Также Путин пообещал декриминализировать экономические составы преступлений о работе без западной лицензии, сократить срок давности по налоговым преступлениям с десяти до шести лет и пересмотреть основания для заключения бизнесменов под стражу.

Россия отменит большинство проверок для бизнеса с 2023 года

Компании,Дмитрий Григоренко,Владимир Путин,
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