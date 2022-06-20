Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Европейские компании захотели массово уйти из Китая

Lenta.ru

Почти каждая четвертая европейская компания рассматривает возможность ухода из Китая, поскольку продолжающиеся вспышки коронавируса ухудшают перспективы второй по величине экономики мира, пишет Bloomberg со ссылкой на апрельский опрос Торговой палаты ЕС в КНР.

Европейские компании захотели массово уйти из Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Около 23 предприятий думают о сокращении текущих или планируемых инвестиций в Китай, это самый высокий показатель за десятилетие. В апреле таких было только 11 процентов. Из компаний, рассматривающих возможность ухода из КНР, 16 процентов заявили, что рассматривают возможность переезда в Юго-Восточную Азию, а 18 процентов ищут другие места в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Около 19 процентов назвали Европу, 12 процентов — Северную Америку и 11 процентов — Южную Азию.

В мае промышленное производство в Китае неожиданно увеличилось, а потребительские расходы и рынок недвижимости продолжали сокращаться. Перспективы на оставшуюся часть года остаются неопределенными, поскольку Пекин продолжает полагаться на блокировки и другие ограничения для сдерживания вируса. Именно из-за этого европейские компании массово хотят уйти или сократить свое присутствие в стране.

Иностранные промышленные фирмы, работающие в Китае , столкнулись с падением прибыли на 16,2 процента с января по апрель. Государственные предприятия зафиксировали рост прибыли на 13,9 процента за это время. Около 78 процентов респондентов сообщили, что деловая среда в Китае стала менее привлекательной из-за стратегии страны в отношении Covid.

Экономический рост в США в этом году опередит развитие экономики Китая впервые с 1976 года, считают экономисты.

Компании,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители