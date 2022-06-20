Европейские компании захотели массово уйти из Китая

Почти каждая четвертая европейская компания рассматривает возможность ухода из Китая, поскольку продолжающиеся вспышки коронавируса ухудшают перспективы второй по величине экономики мира, пишет Bloomberg со ссылкой на апрельский опрос Торговой палаты ЕС в КНР.

Около 23 предприятий думают о сокращении текущих или планируемых инвестиций в Китай, это самый высокий показатель за десятилетие. В апреле таких было только 11 процентов. Из компаний, рассматривающих возможность ухода из КНР, 16 процентов заявили, что рассматривают возможность переезда в Юго-Восточную Азию, а 18 процентов ищут другие места в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Около 19 процентов назвали Европу, 12 процентов — Северную Америку и 11 процентов — Южную Азию.

В мае промышленное производство в Китае неожиданно увеличилось, а потребительские расходы и рынок недвижимости продолжали сокращаться. Перспективы на оставшуюся часть года остаются неопределенными, поскольку Пекин продолжает полагаться на блокировки и другие ограничения для сдерживания вируса. Именно из-за этого европейские компании массово хотят уйти или сократить свое присутствие в стране.

Иностранные промышленные фирмы, работающие в Китае , столкнулись с падением прибыли на 16,2 процента с января по апрель. Государственные предприятия зафиксировали рост прибыли на 13,9 процента за это время. Около 78 процентов респондентов сообщили, что деловая среда в Китае стала менее привлекательной из-за стратегии страны в отношении Covid.