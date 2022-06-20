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42 минуты назад

В меню «Вкусно — и точка» под новым названием вернется «Биг Тейсти»

Елена Прошина

Бургер «Биг Тейсти» под новым названием вернется в меню ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», открывшихся на базе бывшей сети McDonald’s. Об этом ТАСС сообщил источник в компании.

«Биг Тейсти» вернется в Россию под новым названием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник агентства отметил, что вопрос с возвращением «Биг Тейсти» уже решен. У бургера будет новое название «Биг Спешл», но схожая рецептура. Аналог «Биг Тейсти» можно будет попробовать в ресторанах сети в Москве и области уже 25 июня.

Также, по словам источника, в меню могут вернуться «Биг мак» и «Макфлури», но с полностью новыми рецептами.

Напомним, что первые рестораны сети «Вкусно — и точка» открылись в Москве и области 12 июня. Одним из их посетителей стал мэр столицы Сергей Собянин. Он отмечал, что обновленные заведения сохранили привычный уровень сервиса, меню и продукты, а также, что практически все продукты в них поставляют российские производители.

Компании,Сергей Собянин,
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