Wildberries стал продавать товары бренда Bershka

Теперь на Wildberries пользователи смогут приобрести товары популярного зарубежного бренда Bershka, который относится к группе Inditex, сообщает РИА Новости.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ранее Wildberries начал продавать товары других магазинов, относящихся к этой компании, в том числе Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti. Эти бренды прекратили реализовывать свою продукцию на территории РФ в начале марта. Часть сотрудников российских магазинов были переведены в режим простоя.