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35 минут назад

Decathlon в России временно закроется в России с 27 июня

Елена Прошина

Магазины товаров для спорта Decathlon в России временно закроются из-за невозможности продолжать снабжение с 27 июня. Об этом сообщается на сайте компании.

В Decathlon разъяснили порядок работы в России
Фото: министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиминистерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

«26 июня мы временно приостанавливаем деятельность в России», — говорится в заявлении.

Там также отметили, что с 22:00 26 июня прекратят работу интернет-магазины Decathlon. Данное решение в компании объяснили невозможностью обеспечивать поставки товаров из-за «внешних условий». Decathlon пообещал исполнить все обязательства перед клиентами относительно заказов до 26 июня включительно. Возврат товаров покупатели смогут сделать до 10 июля, несколько магазинов будут открыты с этой целью и работать только на возврат.

Напомним, что Decathlon является французской компанией, специализирующейся на разработке, производстве и розничной торговле товарами более чем для 70 видов спорта. Сеть входит в группу Mulliez Family Association, которая также владеет Auchan и Leroy Merlin. Первый магазин компании открылся в России в Москве в 2006 году.

Компании,Ашан,
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