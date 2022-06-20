В Decathlon разъяснили порядок работы в России

Магазины товаров для спорта Decathlon в России временно закроются из-за невозможности продолжать снабжение с 27 июня. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

«26 июня мы временно приостанавливаем деятельность в России», — говорится в заявлении.

Там также отметили, что с 22:00 26 июня прекратят работу интернет-магазины Decathlon. Данное решение в компании объяснили невозможностью обеспечивать поставки товаров из-за «внешних условий». Decathlon пообещал исполнить все обязательства перед клиентами относительно заказов до 26 июня включительно. Возврат товаров покупатели смогут сделать до 10 июля, несколько магазинов будут открыты с этой целью и работать только на возврат.