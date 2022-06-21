В России создадут платформу для шеринга станков

Акционеры "Трансмашхолдинга" (ТМХ) с партнерами работают над агрегатором для шеринга промышленных установок компаниями из разных отраслей. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора ТМХ Кирилла Липу.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости» Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

"ТМХ совместно со "Станкоремсервисом" и пятью крупнейшими холдингами страны в самых разных отраслях промышленности предложили создать платформу, которая позволит совместно использовать имеющиеся промышленные установки и поддерживать их в работоспособном состоянии",— пояснил Липа, добавляя, что "в недалеком будущем" это решение позволит "еще и снабжать их необходимыми расходными материалами и комплектующими".

Он отметил, что у "Трансмашхолдинга" уже есть приложение "Смартфорс", которое выполняет такой функционал. В нем зарегистрированы 2,5 тысячи физлиц. По его словам, агрегатор станет "биржей мощностей", и его появление стало актуальнее на фоне западных санкций.