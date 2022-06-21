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2 часа назад

Клиентам ряда банков стали недоступны валютные переводы

Лера Букина

Клиентам ВТБ, «Альфа-банка» и «Россельхозбанка» стали недоступны переводы иностранной валюты с карты на карту внутри России. Об этом сообщают «Известия».

«Со сложностями при попытке перечислить доллары из ВТБ в "Тинькофф" столкнулась москвичка Инна. <…> Провести операцию в онлайн-банке оказалось невозможно, пришлось обратиться в отделение ВТБ. Там сотрудник сказал, что из-за новых санкций стран Запада переводы валюты из банка невозможны даже внутри России», — пишет издание.

По словам авторов, проблемы с переводом валюты возникли и у клиентки «Альфа-банка» Марии. Она обратилась в службу поддержки банка – там ей сообщили, что переводы невозможны не только на карту другой кредитной организации, но и внутри самого финучреждения.

«В Telegram-каналах про валютные переводы граждане жалуются на аналогичные проблемы в РСХБ», — отмечают «Известия».

Ранее Тинькофф Банк с 16 июня ввел минимальную сумму SWIFT-переводов в $20 000. Также сообщается о введении комиссии за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах стерлингов. Она будет составлять 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. в валюте счета и не более суммы перевода. До 30 июня Тинькофф Банк взимать комиссию за исходящие SWIFT-переводы не будет. Кроме того, юридическим лицам без ограничений доступны SWIFT-переводы в юанях.

Доллар рухнул до уровня 2015 года

В мае Центральный банк поднял порог зарубежных переводов для россиян и нерезидентов из дружественных стран до $50 тысяч.

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