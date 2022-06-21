ВТБ снизит ставку по льготной ипотеке на новостройки до 6,7%

ВТБ предложит льготную ипотеку на новостройки по ставке 6,7%, если клиент банка получает зарплату на карту ВТБ или при оформлении ипотечного кредита использует цифровые сервисы. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
"ВТБ снизит ставку для кредитов по ипотеке с господдержкой на новостройки до 6,7%. Дополнительно к ставке в 7% банк предоставляет заемщикам дисконт 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов или в случае получения зарплаты на карту банка. Первые кредиты по новым условиям ВТБ начнет выдавать с даты запуска изменений в постановление правительства РФ", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе ВТБ уже начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы. Новые условия льготной ипотеки анонсировал президент России Владимир Путин, выступая 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме.