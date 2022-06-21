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55 минут назад

ВТБ предложит льготную ипотеку на новостройки по ставке 6,7%

ТАССиещё 1

ВТБ предложит льготную ипотеку на новостройки по ставке 6,7%, если клиент банка получает зарплату на карту ВТБ или при оформлении ипотечного кредита использует цифровые сервисы. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

ВТБ снизит ставку по льготной ипотеке на новостройки до 6,7%
Фото: ТАССТАСС

"ВТБ снизит ставку для кредитов по ипотеке с господдержкой на новостройки до 6,7%. Дополнительно к ставке в 7% банк предоставляет заемщикам дисконт 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов или в случае получения зарплаты на карту банка. Первые кредиты по новым условиям ВТБ начнет выдавать с даты запуска изменений в постановление правительства РФ", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе ВТБ уже начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы. Новые условия льготной ипотеки анонсировал президент России Владимир Путин, выступая 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Компании,Владимир Путин,Банк ВТБ,Правительство РФ,
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