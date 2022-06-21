В России откроют еще 30 ресторанов «Вкусно — и точка»

До конца недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области откроются тридцать ресторанов сети «Вкусно — и точка», преемника McDonald's. 14 из них начнут функционировать уже завтра, 22 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Рады сообщить, что уже завтра, 22 июня, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области возобновят свою работу 14 предприятий сети «Вкусно – и точка». Они будут открыты для посещения с 10:30», — отметили в компании.

Как указали в пресс-службе, 24 и 26 июня заработают еще 16 предприятий сети «Вкусно – и точка» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В частности, свои двери откроют рестораны в поселках Ольгино, Шушары, а также города Кингисепп, Колпино и Выборг.

В пресс-службе подчеркнули, что это первые корпоративные рестораны сети «Вкусно — и точка» вне Москвы и Подмосковья.

Франчайзинговые рестораны сети открылись на выходных в ряде городов. Среди них — Новосибирск, Уфа, Казань.

В марте компания McDonald's закрыла почти все рестораны в России, а в мае объявила об уходе из страны. 19 мая американская корпорация McDonald's сообщила о продаже бизнеса в России партнеру-франчайзи Александру Говору, который будет его развивать под новым брендом. Новый владелец бизнеса заявил, что все рестораны сети McDonald's в России откроются для посетителей в течение двух месяцев.