Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
1 час назад

В России откроют еще 30 ресторанов «Вкусно — и точка»

Лера Букина

До конца недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области откроются тридцать ресторанов сети «Вкусно — и точка», преемника McDonald's. 14 из них начнут функционировать уже завтра, 22 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В России откроют еще 30 ресторанов «Вкусно — и точка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рады сообщить, что уже завтра, 22 июня, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области возобновят свою работу 14 предприятий сети «Вкусно – и точка». Они будут открыты для посещения с 10:30», — отметили в компании.

Как указали в пресс-службе, 24 и 26 июня заработают еще 16 предприятий сети «Вкусно – и точка» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В частности, свои двери откроют рестораны в поселках Ольгино, Шушары, а также города Кингисепп, Колпино и Выборг.

В пресс-службе подчеркнули, что это первые корпоративные рестораны сети «Вкусно — и точка» вне Москвы и Подмосковья.

Франчайзинговые рестораны сети открылись на выходных в ряде городов. Среди них — Новосибирск, Уфа, Казань.

В марте компания McDonald's закрыла почти все рестораны в России, а в мае объявила об уходе из страны. 19 мая американская корпорация McDonald's сообщила о продаже бизнеса в России партнеру-франчайзи Александру Говору, который будет его развивать под новым брендом. Новый владелец бизнеса заявил, что все рестораны сети McDonald's в России откроются для посетителей в течение двух месяцев.

12 июня на Пушкинской площади в Москве состоялось открытие бывшей сети ресторанов McDonald’s, получившей название «Вкусно - и точка».

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители