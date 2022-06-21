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1 час назад

Совет директоров Twitter рекомендовал акционерам поддержать продажу компании Маску

ТАССиещё 4

Совет директоров Twitter единогласно рекомендовал акционерам проголосовать за приобретение этой американской компании предпринимателем Илоном Маском. Уведомление об этом опубликовано во вторник на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Совет директоров Twitter рекомендовал утвердить покупку соцсети Маском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Совет директоров "единогласно постановил, что соглашение о слиянии является благоразумным", а сделка - справедливой и соответствующей интересам компании и ее акционеров. Руководство Twitter "приняло и одобрило слияние и другие сделки, предусмотренные соглашением", рекомендовав держателям акций сделать то же самое.

Маск 13 мая заявил о приостановке приобретения Twitter в ожидании "сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей" одноименной соцсети. Такая оценка приводилась в отчете компании, опубликованном 2 мая. По мнению предпринимателя, в соцсети более 20% поддельных аккаунтов.

25 апреля руководство Twitter заявило, что Маск приобретет компанию за $44 млрд. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, если миллиардер решит расторгнуть соглашение, то он должен будет выплатить компании штраф в размере $1 млрд. Если инициатором расторжения выступит Twitter, компенсацию получит Маск. Срок окончательного закрытия сделки назначен на 24 октября.

Компании,Илон Маск,
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