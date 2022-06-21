Совет директоров Twitter рекомендовал утвердить покупку соцсети Маском

Совет директоров Twitter единогласно рекомендовал акционерам проголосовать за приобретение этой американской компании предпринимателем Илоном Маском. Уведомление об этом опубликовано во вторник на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

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Совет директоров "единогласно постановил, что соглашение о слиянии является благоразумным", а сделка - справедливой и соответствующей интересам компании и ее акционеров. Руководство Twitter "приняло и одобрило слияние и другие сделки, предусмотренные соглашением", рекомендовав держателям акций сделать то же самое.

Маск 13 мая заявил о приостановке приобретения Twitter в ожидании "сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей" одноименной соцсети. Такая оценка приводилась в отчете компании, опубликованном 2 мая. По мнению предпринимателя, в соцсети более 20% поддельных аккаунтов.