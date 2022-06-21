У сотрудников IKEA будет возможность пройти переобучение и устроиться на работу в сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно - и точка». Об этом сообщил генеральный директор сети Олег Пароев во время открытия нового предприятия сети в Красногорске, передает ТАСС.

«С IKEA мы договорились, что всех сотрудников IKEA <...> мы всех забираем на работу к нам, перепрофилируем, переобучаем», - подчеркнул он.

Ранее пресс-службе преемника McDonald's сообщили, что до конца недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области откроются тридцать ресторанов сети «Вкусно — и точка». 14 из них начнут функционировать уже завтра, 22 июня. Как указали в пресс-службе, 24 и 26 июня заработают еще 16 предприятий сети «Вкусно – и точка» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В частности, свои двери откроют рестораны в поселках Ольгино, Шушары, а также города Кингисепп, Колпино и Выборг. В пресс-службе подчеркнули, что это первые корпоративные рестораны сети «Вкусно — и точка» вне Москвы и Подмосковья.