Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
36 минут назад

Аналог «Маккафе» появится в сети «Вкусно - и точка»

Лера Букина

Зоны, аналогичные «Маккафе», появятся в сети «Вкусно - и точка». Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании.

Аналог «Маккафе» появится в сети «Вкусно - и точка»
Фото: ТАССТАСС

Там же отметили, что руководство компании пока не определилось с названием.

«Такие зоны, аналогичные бывшим "Маккафе", должны появиться, но название еще не утверждено», - заявил собеседник агентства, подчеркнув, что сроки открытия пока не утверждены.

Ранее пресс-службе преемника McDonald's сообщили, что до конца недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области откроются тридцать ресторанов сети «Вкусно — и точка». 14 из них начнут функционировать уже завтра, 22 июня. Как указали в пресс-службе, 24 и 26 июня заработают еще 16 предприятий сети «Вкусно – и точка» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В частности, свои двери откроют рестораны в поселках Ольгино, Шушары, а также города Кингисепп, Колпино и Выборг. В пресс-службе подчеркнули, что это первые корпоративные рестораны сети «Вкусно — и точка» вне Москвы и Подмосковья.

В марте компания McDonald's закрыла почти все рестораны в России, а в мае объявила об уходе из страны. 19 мая американская корпорация McDonald's сообщила о продаже бизнеса в России партнеру-франчайзи Александру Говору, который будет его развивать под новым брендом. Новый владелец бизнеса заявил, что все рестораны сети McDonald's в России откроются для посетителей в течение двух месяцев.

Компании,Александр Говор,McDonald's,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители