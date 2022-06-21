Аналог «Маккафе» появится в сети «Вкусно - и точка»

Зоны, аналогичные «Маккафе», появятся в сети «Вкусно - и точка». Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании.

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Там же отметили, что руководство компании пока не определилось с названием.

«Такие зоны, аналогичные бывшим "Маккафе", должны появиться, но название еще не утверждено», - заявил собеседник агентства, подчеркнув, что сроки открытия пока не утверждены.

Ранее пресс-службе преемника McDonald's сообщили, что до конца недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области откроются тридцать ресторанов сети «Вкусно — и точка». 14 из них начнут функционировать уже завтра, 22 июня. Как указали в пресс-службе, 24 и 26 июня заработают еще 16 предприятий сети «Вкусно – и точка» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В частности, свои двери откроют рестораны в поселках Ольгино, Шушары, а также города Кингисепп, Колпино и Выборг. В пресс-службе подчеркнули, что это первые корпоративные рестораны сети «Вкусно — и точка» вне Москвы и Подмосковья.