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1 час назад

"Ведомости": IKEA начала уведомлять владельцев помещений о расторжении договоров аренды

Газета.Ruиещё 1

IKEA начала уведомлять руководство торговых центров, в которых расположены ее магазины и студии, о намерении расторгнуть договоры аренды, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источники на рынке коммерческой недвижимости.

IKEA начала сворачивать бизнес в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам собеседников издания, компания планирует досрочно разорвать договор в одностороннем порядке, что обернется для нее крупными штрафами. Один из источников утверждает, что подобные предупреждения получили почти все ТЦ, где представлен бренд.

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Магазины и студии IKEA представлены в десяти торговых центрах Москвы. В одном из них подтвердили получение подобного уведомления, в другом — нет. Топ-менеджер не подтвердившего эту информацию ТЦ предположил, что шведская компания может сворачивать не все точки сразу или выбрать для себя приоритетные и пока оставить их.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский заявил, что уход шведской компании IKEA разовьет среди российских производителей мебели здоровую конкуренцию.

Компании,ФАС России,Ikea,
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