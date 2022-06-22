IKEA начала сворачивать бизнес в России

IKEA начала уведомлять руководство торговых центров, в которых расположены ее магазины и студии, о намерении расторгнуть договоры аренды, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источники на рынке коммерческой недвижимости.

По словам собеседников издания, компания планирует досрочно разорвать договор в одностороннем порядке, что обернется для нее крупными штрафами. Один из источников утверждает, что подобные предупреждения получили почти все ТЦ, где представлен бренд.

Магазины и студии IKEA представлены в десяти торговых центрах Москвы. В одном из них подтвердили получение подобного уведомления, в другом — нет. Топ-менеджер не подтвердившего эту информацию ТЦ предположил, что шведская компания может сворачивать не все точки сразу или выбрать для себя приоритетные и пока оставить их.