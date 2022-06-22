Уход японских компаний из РФ резко затормозился

Процесс ухода или приостановки деятельности японских компаний в России существенно затормозился. Об этом сообщила в среду деловая газета Nikkei со ссылкой на последний доклад статистического центра Teikoku Databank.

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По его данным, японские фирмы стали резко покидать РФ или приостанавливать там свою деятельность после начала кризиса вокруг Украины. Ко второй половине мая такие решения приняла 71 из 168 крупных компаний. Однако по состоянию на 19 июня этот список пополнили всего три фирмы.

По мнению Nikkei, многие японские бизнесмены смотрят на ситуацию достаточно спокойно и не спешат принимать решения. Этим они существенно отличаются от западных коллег, занимающих заметно более жесткую позицию в отношении России, отмечает газета.

К настоящему времени свои предприятия в РФ временно остановили автоконцерны Toyota Motor, Nissan Motor и один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone. О закрытии магазинов одежды Uniqlo объявила компания Fast Retailing.