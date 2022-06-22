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30 минут назад

СМИ: уход японских компаний из России резко затормозился

ТАСС

Процесс ухода или приостановки деятельности японских компаний в России существенно затормозился. Об этом сообщила в среду деловая газета Nikkei со ссылкой на последний доклад статистического центра Teikoku Databank.

Уход японских компаний из РФ резко затормозился
Фото: ТАССТАСС

По его данным, японские фирмы стали резко покидать РФ или приостанавливать там свою деятельность после начала кризиса вокруг Украины. Ко второй половине мая такие решения приняла 71 из 168 крупных компаний. Однако по состоянию на 19 июня этот список пополнили всего три фирмы.

По мнению Nikkei, многие японские бизнесмены смотрят на ситуацию достаточно спокойно и не спешат принимать решения. Этим они существенно отличаются от западных коллег, занимающих заметно более жесткую позицию в отношении России, отмечает газета.

К настоящему времени свои предприятия в РФ временно остановили автоконцерны Toyota Motor, Nissan Motor и один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone. О закрытии магазинов одежды Uniqlo объявила компания Fast Retailing.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, Япония и ряд других государств ввели несколько пакетов санкций в отношении российских физических и юридических лиц.

Компании,Владимир Путин,Toyota Motors,ЕС,
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