IKEA начала сворачивать бизнес в России

IKEA начала оповещать руководство торговых центров, в которых расположены ее магазины и студии, о планах расторгнуть договоры аренды. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

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Собеседники издания отмечают, что компания готовится к досрочному расторжению договора в одностороннем порядке. Это, в свою очередь, грозит ей крупными штрафами. По словам одного из источников, подобные предупреждения направили почти всем ТЦ, где представлен бренд.

Магазины и студии IKEA представлены в десяти торговых центрах столицы. Сотрудники одного из них подтвердили получение подобного письма, другого — нет. Топ-менеджер второго ТЦ считает, что шведская компания может сворачивать не все точки сразу или выбрать для себя приоритетные и пока оставить их.

Ранее мебельная компания IKEA сообщила, что из-за событий на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания намерена уволить часть сотрудников и продать все четыре завода в России.

Руководитель отдела PR сети Амина Тагиева заявила РИА Недвижимость, что сеть гипермаркетов «Твой дом» обсуждает покупку фабрик IKEA.