Подсчитаны расходы на импортозамещение комплектующих SSJ100

Опытно-конструкторская работа по импортозамещению Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) обойдётся примерно в 50 млрд рублей, не учитывая двигатели. Об этом заявил производитель самолётов — компания «Иркут», сообщили «Ведомости». Для версии SSJ-New нужно заменить 64 компонента. Работать над этим будут 24 производителя. В общей сложности все детали для суперджетов будут изготавливать более 30 отечественных компаний из разных отраслей.

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«Иркут» сообщил, что для SSJ-New необходимо разработать свои системы кондиционирования воздуха, оборудование для гидравлической и противообледенительной систем, устройства для салона и кабины экипажа, радиоэлектронное и аварийно-спасательное оборудование. Новый суперджет планируют сертифицировать в 2023 году. В 2024 году самолёты запустят в серийное производство.

В 2021 году после неудачи с продвижением за рубежом SSJ100 (из-за дорогого обслуживания, нехватки запасных частей и нескольких аварий иностранные авиакомпании начали отказываться от использования лайнеров) Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) решила сделать суперджеты основой региональной авиации в России. По словам разработчиков, основные проблемы лайнера удалось решить.

Испытания новой модели Sukhoi Superjet «с максимальным импортозамещением компонентов и систем» (Superjet New) обещали начать в 2023-м. Выполнение работ по подготовке и проведению сертификационных испытаний лайнера оценили в 1,08 млрд рублей.

Вице-премьер Юрий Борисов ранее заявил, что российский производитель Sukhoi Superjet не сможет компенсировать дефицит самолётов после введения западных санкций против России. Самолёты SSJ100 используют двигатель, изготовленный в партнёрстве с французской Safran SA.