Российские рестораны начали заменять блюда с импортными ингредиентами

«Из-за того, что часть зарубежных продуктов не доставляется или подорожала, рестораторам стало невыгодно оставлять эти позиции. Увеличение цены или снижение объёма порции воспринимается посетителями крайне негативно. Поэтому кафе пересматривают меню — исключают из него одни блюда и заменяют их на те, в составе которых преобладают ингредиенты отечественного производства», — отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.