Российские рестораны начали заменять блюда с импортными ингредиентами

Точки общественного питания, которые столкнулись в марте со сбоями в поставках части продуктов, пересмотрели меню. Об этом сообщают «Известия».
«Из-за того, что часть зарубежных продуктов не доставляется или подорожала, рестораторам стало невыгодно оставлять эти позиции. Увеличение цены или снижение объёма порции воспринимается посетителями крайне негативно. Поэтому кафе пересматривают меню — исключают из него одни блюда и заменяют их на те, в составе которых преобладают ингредиенты отечественного производства», — отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Опрошенные изданием директора точек общепита начали отказываться от сложных блюд. Так, теперь они включают в свои рецепты простые овощные салаты, меняют рыбу на курицу, в позициях с морепродуктами увеличивают долю кальмаров и снижают объем креветок.
Компании также перестают использовать некоторые специи и предлагать импортный алкоголь.
Ранее сообщалось, что, по данным рейтингового агентства АКРА, снижение объема импорта товаров в Россию по итогам 2022 года в стоимостном выражении может составить 20-30 процентов.