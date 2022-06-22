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1 час назад

Российские рестораны начали заменять блюда с импортными ингредиентами

Лера Букина

Точки общественного питания, которые столкнулись в марте со сбоями в поставках части продуктов, пересмотрели меню. Об этом сообщают «Известия».

Российские рестораны начали заменять блюда с импортными ингредиентами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из-за того, что часть зарубежных продуктов не доставляется или подорожала, рестораторам стало невыгодно оставлять эти позиции. Увеличение цены или снижение объёма порции воспринимается посетителями крайне негативно. Поэтому кафе пересматривают меню — исключают из него одни блюда и заменяют их на те, в составе которых преобладают ингредиенты отечественного производства», — отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Опрошенные изданием директора точек общепита начали отказываться от сложных блюд. Так, теперь они включают в свои рецепты простые овощные салаты, меняют рыбу на курицу, в позициях с морепродуктами увеличивают долю кальмаров и снижают объем креветок.

Компании также перестают использовать некоторые специи и предлагать импортный алкоголь.

Ранее сообщалось, что, по данным рейтингового агентства АКРА, снижение объема импорта товаров в Россию по итогам 2022 года в стоимостном выражении может составить 20-30 процентов.

Компании,Игорь Бухаров,
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