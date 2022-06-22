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1 час назад

В Петербурге открылись рестораны сети «Вкусно — и точка»

Лера Букина

В среду в Санкт-Петербурге открыли двери для посетителей рестораны сети «Вкусно – и точка», преемника McDonald's. Об этом сообщает РИА Новости.

В Петербурге открылись рестораны сети «Вкусно — и точка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для нас, как для руководства Санкт-Петербурга, важнейший показатель - это то, что компания сохранила все рабочие места, почти 6 тысяч... «Вкусно - и точка» не только открывает все 78 ресторанов в Петербурге в ближайшее время, но и дополнительные рестораны, которые были запланированы, тоже вскорости откроются», - заявил первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов на открытии ресторана на Каменноостровском проспекте.

Перед входом торжественно перерезали ленточку, после чего в заведение зашли первые посетители. Персонал их встретил аплодисментами.

«Пока у нас примерно столько посетителей, сколько бывает и всегда по утрам в будний день», - заявила одна из администраторов ресторана на Каменноостровском проспекте.

В среду в Петербурге и Ленинградской области начнут функционировать 14 предприятий сети. На этой неделе будут открыты еще 16.

В марте компания McDonald's закрыла почти все рестораны в России, а в мае объявила об уходе из страны. 19 мая американская корпорация McDonald's сообщила о продаже бизнеса в России партнеру-франчайзи Александру Говору, который будет его развивать под новым брендом. Новый владелец бизнеса заявил, что все рестораны сети McDonald's в России откроются для посетителей в течение двух месяцев.

Компании,Александр Говор,McDonald's,
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