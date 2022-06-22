В Петербурге открылись рестораны сети «Вкусно — и точка»

«Для нас, как для руководства Санкт-Петербурга, важнейший показатель - это то, что компания сохранила все рабочие места, почти 6 тысяч... «Вкусно - и точка» не только открывает все 78 ресторанов в Петербурге в ближайшее время, но и дополнительные рестораны, которые были запланированы, тоже вскорости откроются», - заявил первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов на открытии ресторана на Каменноостровском проспекте.