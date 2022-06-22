В Петербурге открылись рестораны сети «Вкусно — и точка»

В среду в Санкт-Петербурге открыли двери для посетителей рестораны сети «Вкусно – и точка», преемника McDonald's. Об этом сообщает РИА Новости.
«Для нас, как для руководства Санкт-Петербурга, важнейший показатель - это то, что компания сохранила все рабочие места, почти 6 тысяч... «Вкусно - и точка» не только открывает все 78 ресторанов в Петербурге в ближайшее время, но и дополнительные рестораны, которые были запланированы, тоже вскорости откроются», - заявил первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов на открытии ресторана на Каменноостровском проспекте.
Перед входом торжественно перерезали ленточку, после чего в заведение зашли первые посетители. Персонал их встретил аплодисментами.
«Пока у нас примерно столько посетителей, сколько бывает и всегда по утрам в будний день», - заявила одна из администраторов ресторана на Каменноостровском проспекте.
В среду в Петербурге и Ленинградской области начнут функционировать 14 предприятий сети. На этой неделе будут открыты еще 16.
В марте компания McDonald's закрыла почти все рестораны в России, а в мае объявила об уходе из страны. 19 мая американская корпорация McDonald's сообщила о продаже бизнеса в России партнеру-франчайзи Александру Говору, который будет его развивать под новым брендом. Новый владелец бизнеса заявил, что все рестораны сети McDonald's в России откроются для посетителей в течение двух месяцев.