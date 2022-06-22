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57 минут назад

Оценена возможность ввоза Coca-Cola по параллельному импорту

Лера Букина

Минсельхоз РФ не рассматривает вопрос внесения напитков от Coca-Cola Company в список параллельного импорта. Об этом заявили в пресс-службе министерства, передает агентство «Прайм».

Оценена возможность ввоза Coca-Cola по параллельному импорту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время на площадке Минсельхоза России не рассматривается возможность внесения напитков под брендами Coca-Cola Company в список товаров для параллельного импорта», — указано в сообщении.

Сообщается, что текущие мощности по производству безалкогольных напитков в РФ могут полностью обеспечивать внутренний спрос.

«Отечественные производители поставляют на рынок широкий ассортимент продукции, включая сладкие газированные напитки, соки и другие товары», — отметили в пресс-службе.

Coca-Cola Hellenic является одной из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. В России компанию представляет ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия». В начале марта компания сообщила о приостановке деятельности в РФ из-за ситуации вокруг Украины.

16 июня дистрибьютор американского производителя Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) заявил, что на территории России прекращается производство и продажа напитков компании Coca-Cola.

Компании,Минсельхоз России,Coca-Cola,
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