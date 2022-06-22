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1 час назад

Baza: IKEA устроит распродажу в магазинах для сотрудников

Газета.Ru

IKEA перед закрытием в России устроит распродажу в магазинах для сотрудников компании. Об этом сообщает Teleram-канал Baza.

Распродажа пройдет в Москве и Петербурге с 27 июня по 1 июля. Продавать будут оставшиеся в России товары, в том числе выставочные образцы. При этом вход в магазин будет разрешен только людям с пропусками.

После 1 июля IKEA пообещала устроить распродажу для обычных покупателей, однако она пройдет онлайн.

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Ранее в СМИ появилась информация, что IKEA начала уведомлять руководство торговых центров, в которых расположены ее магазины и студии, о намерении расторгнуть договоры аренды.

В марте 2022 года IKEA приостановила деятельность на территории России. Согласно заявлению компании, магазины сети не будут работать до конца августа. 15 июня стало известно, что компания продает четыре фабрики в России и сокращает масштаб бизнеса в РФ.

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