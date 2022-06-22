ИКЕА решила устроить распродажу для сотрудников компании. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Распродажа пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 27 июня по 1 июля. Для покупки будут доступны последние товары, остающиеся в России, в том числе образцы, которые выставлены в магазинах ИКЕА.

Вход будет разрешен только людям с пропусками. Примечательно то, что их родственников пускать не будут.

После 1 июля ИКЕА собирается устроить распродажу и для обычных покупателей. Однако она будет проходить в онлайне.

Ранее мебельная компания IKEA сообщила, что из-за событий на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания намерена уволить часть сотрудников и продать все четыре завода в России.