Распродажа пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 27 июня по 1 июля. Для покупки будут доступны последние товары, остающиеся в России, в том числе образцы, которые выставлены в магазинах ИКЕА.
Вход будет разрешен только людям с пропусками. Примечательно то, что их родственников пускать не будут.
После 1 июля ИКЕА собирается устроить распродажу и для обычных покупателей. Однако она будет проходить в онлайне.
Ранее мебельная компания IKEA сообщила, что из-за событий на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания намерена уволить часть сотрудников и продать все четыре завода в России.
Газета «Ведомости», ссылаясь на источники на рынке коммерческой недвижимости, ранее сообщила, что IKEA начала оповещать руководство торговых центров, в которых расположены ее магазины и студии, о планах расторгнуть договоры аренды.