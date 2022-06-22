В России начали продавать нефть в бутылках

В Краснодаре появился в продаже новый сувенирный продукт - сырая нефть, разлитая в подарочные бутылки. Об этом пишет «Газета.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Необычный сувенир выпускает бренд ER&DA. О новом продукте компания сообщила в соцсетях еще в начале июня. На фото была представлена темная бутылка с минималистичной этикеткой, внутри которой, как утверждалось, была на 100% чистая нефть. Сообщалось, что таким подарком можно удивить любого.

«Новый продукт, не имеющий на рынке достойных аналогов. Удивить близких теперь можно чистой нефтью, добытой из недр Краснодарского края. Каждый комплект пронумерован и вручную подписан инициалами одаряемого», — говорилось в сообщении.

Также отмечается, что нефть разливается в темные бутылки по 250 мл. К каждому экземпляру прилагается подарочный крафт-тубус, инструкция по эксплуатации и подарочный пакет. На данный момент выпущено 85 экземпляров.