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1 час назад

В России начали продавать нефть в бутылках

Елена Прошина

В Краснодаре появился в продаже новый сувенирный продукт - сырая нефть, разлитая в подарочные бутылки. Об этом пишет «Газета.ру».

В России начали продавать нефть в бутылках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Необычный сувенир выпускает бренд ER&DA. О новом продукте компания сообщила в соцсетях еще в начале июня. На фото была представлена темная бутылка с минималистичной этикеткой, внутри которой, как утверждалось, была на 100% чистая нефть. Сообщалось, что таким подарком можно удивить любого.

«Новый продукт, не имеющий на рынке достойных аналогов. Удивить близких теперь можно чистой нефтью, добытой из недр Краснодарского края. Каждый комплект пронумерован и вручную подписан инициалами одаряемого», — говорилось в сообщении.

Также отмечается, что нефть разливается в темные бутылки по 250 мл. К каждому экземпляру прилагается подарочный крафт-тубус, инструкция по эксплуатации и подарочный пакет. На данный момент выпущено 85 экземпляров.

В компании отмечали, что нефть производится в Краснодаре и поставляется напрямую с нефтеперерабатывающего завода одного из ведущих предприятий Юга России. Там, уточнили также, что создание каждого комплекта составляет не менее 1 часа.

Компании,
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