Стала известна судьба торговых центров МЕГА после закрытия IKEA

Торговые центры МЕГА продолжат работать в Москве после закрытия основных магазинов IKEA в России. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе компании.

Фото: МЕГА МЕГА

«Торговые центры МЕГА продолжат работать и предоставлять доступ потребителям к необходимым товарам. "Химки Бизнес Парк" также не закроется», — отметили представители IKEA.

В пресс-службе компании также рассказали, что розничный бизнес сети в России по-прежнему останется на паузе. На фоне этого IKEA намерена провести оптимизацию, которая затронет многих ее сотрудников. Кроме того в компании планируют организовать распродажу товаров для дома, оставшихся на складах, среди работников и клиентов. Ее дату пока не анонсировали.