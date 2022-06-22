Стала известна судьба торговых центров МЕГА после закрытия IKEA

Торговые центры МЕГА продолжат работать в Москве после закрытия основных магазинов IKEA в России. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе компании.
«Торговые центры МЕГА продолжат работать и предоставлять доступ потребителям к необходимым товарам. "Химки Бизнес Парк" также не закроется», — отметили представители IKEA.
В пресс-службе компании также рассказали, что розничный бизнес сети в России по-прежнему останется на паузе. На фоне этого IKEA намерена провести оптимизацию, которая затронет многих ее сотрудников. Кроме того в компании планируют организовать распродажу товаров для дома, оставшихся на складах, среди работников и клиентов. Ее дату пока не анонсировали.
Напомним, что о решении компании полностью уйти из России стало известно 15 июня. Решение было принято на общем собрании. Тогда сообщалось, что IKEA сократит число своих сотрудников в РФ и продаст другому владельцу свои заводы и производство.