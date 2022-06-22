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45 минут назад

Zara, H&M и Mango начнут распродавать оставшиеся на складах товары в аутлетах

Lenta.ru

Иностранные бренды, магазины которых закрылись на территории России, начали распродавать оставшиеся на складах запасы. Об этом сообщает Shopper’s со ссылкой на неназванных топ-менеджеров двух маркетплейсов, крупного торгового центра и российского производителя одежды.

Zara, H&M и Mango начнут распродавать оставшиеся на складах товары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, руководство таких зарубежных марок, как Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, H&M и Mango, на данный момент ведет переговоры с российскими аутлетами. Отмечается, что товары указанных ретейлеров могут появиться в ассортименте Familia и Off-price, однако представители компаний пока не подтвердили данную информацию.

Кроме того, продукция испанского холдинга Inditex уже представлена на платформе Wildberries. Анонимные источники утверждают, что маркетплейс предлагает покупателям вещи с выкупленных стоков, а не изделия, вывезенные по параллельному импорту. Официальных подтверждений по этому поводу от Wildberries также не поступало.

Собеседники Shopper’s заявили, что от реализации стоков могут отказаться и американские бренды, так как «у них есть опасения по поводу любых продаж в России».

Ранее стало известно, что ретейл-компания Inditex, в состав которой входят масс-маркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, прекратит работу в России на неопределенный срок. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

Компании,
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