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1 час назад

Tikkurila объявила об уходе из России

Елена Прошина

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila решил полностью уйти с рынка России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Tikkurila объявила об уходе из России
Фото: ТАССТАСС

«С начала войны мы продолжали продавать в России минимальное количество товаров, достаточное для получения необходимого количества местной валюты, чтобы платить зарплату нашим работникам»,— говорится в сообщении Tikkurila.

В компании отметили, что с начала РФ спецоперации на Украине не продавали свою продукцию российским госпредприятиям и авиационной промышленности. Решение об уходе с рынка РФ финский производитель объяснил «невозможностью устойчиво работать даже на этом минимальном уровне». В связи с этим Tikkurila рассматривает вариант полной продажи бизнеса другому владельцу в России.

Также в компании заявили, что если их деятельность в 2022 году в РФ принесет прибыль, то они передадут ее некоммерческим организациям, занимающимся гуманитарной деятельностью.

Tikkurila имеет в России три производственных площадки, три учебных центра, десять складов и логистических центров. По данным на конец 2021 года в компании работает около 2,7 тысячи человек, около 1000 из них трудятся в РФ. Доля Tikkurila в России в 2021 году в сегменте декоративных красок составила 18,5%.

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