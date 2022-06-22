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1 час назад

Twitter всё: совет директоров соцсети одобрил её покупку Илоном Маском

Ferra.ru

На сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США появилось уведомление об одобрении сделки по покупке соцсетии Twitter Илоном Маском. Совет директоров компании рекомендовал акционерам поддержать это решение.

Совет директоров Twitter одобрил покупку Илоном Маском
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Появление соответствующего уведомления на сайте ведомства, отвечающего за прозрачность подобных процедур, является последним шагом перед закрытием сделки. С точки зрения Twitter эта сделка справедлива и соответствует интересам компании и её акционеров. К тому же альтернатив у соцсети нет.

Напомним, стоимость сделки по приобретнию Илоном Маском соцсети Twitter составляет $44 млрд.

Компании,Илон Маск,
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