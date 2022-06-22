Совет директоров Twitter одобрил покупку Илоном Маском

На сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США появилось уведомление об одобрении сделки по покупке соцсетии Twitter Илоном Маском . Совет директоров компании рекомендовал акционерам поддержать это решение.

Появление соответствующего уведомления на сайте ведомства, отвечающего за прозрачность подобных процедур, является последним шагом перед закрытием сделки. С точки зрения Twitter эта сделка справедлива и соответствует интересам компании и её акционеров. К тому же альтернатив у соцсети нет.