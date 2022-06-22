Совет директоров Twitter одобрил покупку Илоном Маском

На сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США появилось уведомление об одобрении сделки по покупке соцсетии Twitter Илоном Маском. Совет директоров компании рекомендовал акционерам поддержать это решение.
Появление соответствующего уведомления на сайте ведомства, отвечающего за прозрачность подобных процедур, является последним шагом перед закрытием сделки. С точки зрения Twitter эта сделка справедлива и соответствует интересам компании и её акционеров. К тому же альтернатив у соцсети нет.
Напомним, стоимость сделки по приобретнию Илоном Маском соцсети Twitter составляет $44 млрд.