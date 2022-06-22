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1 час назад

Лидеры «большой семерки» обсудят проблему с турбиной для «Газпрома»

Lenta.ru

Лидеры стран «большой семерки» (G7) могут обсудить проблему с турбиной компании Siemens для российского «Газпрома», которая была отправлена в Канаду для ремонта и не может быть передана обратно из-за введения антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters.

Лидеры G7 обсудят проблему с турбиной для «Газпрома»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, сокращение поставок газа по трубопроводу «Северный поток», возникшее из-за сложившейся ситуации с оборудованием, обеспокоило Германию.

«Я уверен, это всплывет по крайней мере в кулуарах G7. Я бы не слишком рассчитывал, что мы сможем найти решение до окончания этой встречи», — указал глава ведомства.

В Кремле объяснили снижение объема прокачки газа через «Северный поток»

Ранее власти Канады сообщили, что продолжают переговоры с правительством Германии, чтобы найти пути по доставке оборудования для газопровода «Северный поток», которые находится на ремонте.

С середины июля объемы газа, идущего из России в Европу по трубопроводу «Северный поток», резко упали. «Газпром» заявил, что не смог своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод могут быть обеспечены в ограниченном объеме, существенно меньше планового. Суточная производительность с 16 июня сократилась на 40 процентов, до 67 миллионов кубометров в сутки.

Компании,Siemens,Газпром,
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