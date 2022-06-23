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26 минут назад

Сенатор разоблачил обман Польши о российском газе

Lenta.ruиещё 2

Сенатор Алексей Пушков заявил, что польские власти по-прежнему приобретают российский газ с помощью реверса, несмотря на агрессивную риторику об энергетической независимости от Москвы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В России уличили Польшу в покупке газа через Германию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пушков разоблачил обман Польши и увидел противоречие между ее закупками газа через ФРГ и официальной позицией о независимости от России.

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«В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать», — отметил Пушков.

Ранее Польша заявила о способности выжить без российского газа. Уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что газовые хранилища страны уже заполнены на 100 процентов.

Компании,Петр Наимский,Алексей Пушков,
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