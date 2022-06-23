Стало известно о планах IKEA вернуться в Россию

Нидерландский холдинг Ingka Group, который является владельцем сети ИКЕА и «Мега», рассчитывает возобновить деятельность на территории России. Однако он сомневается в том, что это произойдет в ближайшей перспективе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление холдинга.

Фото: ТАСС ТАСС

«Мы по-прежнему надеемся, что когда-нибудь в будущем сможем вернуть ИКЕА для многих людей в России. Однако сегодня для этого нет необходимых условий», - указано в заявлении.

Как отмечает агентство, заявление последовало за словами заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова о том, что Ingka Group, сохранившая торговые центры «Мега», «оставляет себе возможность вернуться».

Ранее мебельная компания IKEA сообщила, что в связи с событиями на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания намерена уволить часть сотрудников и продать все четыре завода в России.

Руководитель отдела PR сети Амина Тагиева заявила РИА Недвижимость, что сеть гипермаркетов «Твой дом» обсуждает покупку фабрик IKEA.