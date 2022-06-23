Стало известно о планах IKEA вернуться в Россию

Нидерландский холдинг Ingka Group, который является владельцем сети ИКЕА и «Мега», рассчитывает возобновить деятельность на территории России. Однако он сомневается в том, что это произойдет в ближайшей перспективе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление холдинга.
«Мы по-прежнему надеемся, что когда-нибудь в будущем сможем вернуть ИКЕА для многих людей в России. Однако сегодня для этого нет необходимых условий», - указано в заявлении.
Как отмечает агентство, заявление последовало за словами заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова о том, что Ingka Group, сохранившая торговые центры «Мега», «оставляет себе возможность вернуться».
Ранее мебельная компания IKEA сообщила, что в связи с событиями на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания намерена уволить часть сотрудников и продать все четыре завода в России.
Руководитель отдела PR сети Амина Тагиева заявила РИА Недвижимость, что сеть гипермаркетов «Твой дом» обсуждает покупку фабрик IKEA.
Газета «Ведомости», ссылаясь на источники на рынке коммерческой недвижимости, сообщила, что IKEA начала оповещать руководство торговых центров, в которых расположены ее магазины и студии, о планах расторгнуть договоры аренды.