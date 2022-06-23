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2 часа назад

В России могут запретить торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках

Алиса Селезнёва

Госдума России уже в осеннюю сессию может принять законопроект о запрете торговли животными через птичьи рынки и зоомагазины. Об этом заявил РИА Новости первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

В России могут запретить торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ведется подготовка законопроекта к рассмотрению нижней палатой парламента во втором чтении.

«Готовим на осень второе чтение моего законопроекта, это очень серьезная норма (…) Будем стараться принять его до конца календарного года», - пояснил Бурматов во время пресс-конференции в международной медиагруппе «Россия сегодня».

Ранее Бурматов сообщил, что подготовлены поправки в законопроект, устанавливающий новые административные штрафы для владельцев домашних животных. Так, штраф за укусы домашними животными должен вырасти до 200 тыс. рублей. А владельцев, выкинувших животных из дома, предложено штрафовать на 30 тыс. рублей.

При этом Бурматов выступил против идеи обложить владельцев кошек и собак налогом для того, чтобы регионы могли решить проблему бездомных животных.

Компании,Владимир Бурматов,
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