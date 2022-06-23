Ретейлер "Вкусвилл" запустил доставку продукции длительного хранения во все регионы России с помощью "Почты России" и Boxberry. Об этом говорится в сообщении компании.
"Вкусвилл" запустил новый сервис доставки товаров. <...> Доставка осуществляется партнерами - Boxberry и "Почтой России", - говорится в сообщении.
В ассортимент доставки вошла долгосрочная продукция, которая не испортится и не повредится во время транспортировки. Отгрузка осуществляется из даркстора в Москве, отмечают в компании.
По состоянию на июнь 2022 года в сети "ВкусВилл" работают более 1,3 тыс. магазинов в 62 городах России.