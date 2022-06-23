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2 часа назад

"Вкусвилл" запустил доставку по всей России продукции длительного хранения

ТАСС

Ретейлер "Вкусвилл" запустил доставку продукции длительного хранения во все регионы России с помощью "Почты России" и Boxberry. Об этом говорится в сообщении компании.

«Вкусвилл» запустил новый сервис доставки товаров
Фото: ТАССТАСС

"Вкусвилл" запустил новый сервис доставки товаров. <...> Доставка осуществляется партнерами - Boxberry и "Почтой России", - говорится в сообщении.

В ассортимент доставки вошла долгосрочная продукция, которая не испортится и не повредится во время транспортировки. Отгрузка осуществляется из даркстора в Москве, отмечают в компании.

По состоянию на июнь 2022 года в сети "ВкусВилл" работают более 1,3 тыс. магазинов в 62 городах России.

Компании,Почта России,
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