Песков назвал причину ограничения поставок по «Северному потоку»

В Кремле считают странным приплетать политику к ситуации вокруг «Северного потока», где есть технологическая проблема с возвращением турбины из ремонта. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Ранее в Канаде сообщили о переговорах с Германией по оборудованию Siemens для «Северного потока». Из-за санкций турбины не могут доставить в Германию из Канады, где они находились на ремонте; на фоне этого упали поставки российского газа в Европу. При этом, по данным западных СМИ, власти Германии опасаются, что Россия под предлогом технических проблем может полностью прекратить поставки газа в страну.

По словам Пескова, в ситуации с плановым обслуживанием газопровода «Северный поток» нет никакого «двойного дна».

«Турбина - это технологическая причина. Ну если турбину нужно обслуживать или если турбину нужно из ремонта вернуть на место ее работы, а она не возвращается. Ну, наверное, то, что турбина не возвращается, это, действительно не совсем технологическая», - заметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России обратил внимание на то, что немецкой стороне хорошо известны все циклы обслуживания «Северного потока», который «работает уже много лет, работает исправно, безупречно».

«Поэтому здесь странно приплетать ко всему политику. Российская Федерация строго выполняет все свои обязательства. И будучи весьма и весьма надежным и зарекомендовавшим себя на протяжении многих десятилетий поставщиком энергоресурсов в Европу, конечно, Россия весьма и весьма аккуратно к этому своему реноме относится», - добавил он.