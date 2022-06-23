Nike решил полностью покинуть российский рынок

Американский производитель обуви и одежды Nike намеревается полностью покинуть российский рынок. Об этом в четверг, 23 июня, со ссылкой на электронное письмо компании сообщает Reuters.

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В конце мая Nike объявила о закрытии всех магазинов в России. Такое решение было принято из-за отсутствия возможности «в обозримом будущем» доставить продукцию в РФ.

Также стало известно, что магазины товаров для спорта Decathlon в России будут временно закрыты с 27 июня из-за невозможности продолжать снабжение. На сайте компании также указан список магазинов, открытых до 26 июня включительно. С 27 июня также будет приостановлена работа интернет-магазина.