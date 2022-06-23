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25 минут назад

Reuters: Nike намеревается полностью покинуть российский рынок

Вечерняя Москва

Американский производитель обуви и одежды Nike намеревается полностью покинуть российский рынок. Об этом в четверг, 23 июня, со ссылкой на электронное письмо компании сообщает Reuters.

Nike решил полностью покинуть российский рынок
Фото: ТАССТАСС

В конце мая Nike объявила о закрытии всех магазинов в России. Такое решение было принято из-за отсутствия возможности «в обозримом будущем» доставить продукцию в РФ.

Также стало известно, что магазины товаров для спорта Decathlon в России будут временно закрыты с 27 июня из-за невозможности продолжать снабжение. На сайте компании также указан список магазинов, открытых до 26 июня включительно. С 27 июня также будет приостановлена работа интернет-магазина.

В начале июня появилась информация, что испанская компания Inditex, владеющая брендами одежды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho и Stradivarius, готовится отказаться от части магазинов в России.

Компании,
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